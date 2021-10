À Vence, la présence de sangliers dérange... et inquiète

"Depuis un mois, le mouvement s’accélère", affirme cette habitante de l’avenue de Provence. À Vence, la présence de sangliers dérange. Inquiète aussi.

"Il y a quelques jours, un groupe de trois sangliers est venu dans mon jardin, témoigne Nathalie Nuel. Ils ont tout ravagé, je suis excédée. Ce sont des animaux dangereux. Quand je suis dans le jardin et qu’ils passent, je rentre vite chez moi."

Et le témoignage de cette Vençoise ne semble pas être isolé. À quelques kilomètres de là, une résidente du Domaine des arts subit le même problème. "Nous avons eu quatre sangliers qui se promenaient dans le domaine à quatre heures de l’après-midi."

Dans cette jolie maison près de la chapelle Matisse, les sangliers s’invitent aussi régulièrement dans le jardin de ce couple vençois. Les dégâts sont, souvent, importants.

Las de la situation, ces riverains attendent avec impatience une action de la municipalité.

"C’est une histoire récurrente"

Représentant de l’association des chasseurs de Vence, Jean-Pierre affirme que la situation n’est pas nouvelle. "Le sanglier est devenu une vraie problématique. C’est une histoire récurrente dans les Alpes-Maritimes en ce moment. Ils envahissent les zones habitées où se trouvent des villas."

Seulement les chasseurs ne peuvent pas agir d’eux-mêmes. "On ne peut pas intervenir tant qu’on n’a pas l’autorisation du lieutenant de louveterie (1) et de la préfecture."

Alors quelles solutions? "On peut faire des points d’agrainage dans les collines de Vence. Ce sont des points de nourriture pour attirer les animaux. Ils sont très réglementés et on ne peut les mettre en fonction qu’à une certaine période de l’année. Au Domaine des arts par exemple: il serait possible de mettre une clôture électrique et d’arroser le matin plutôt que la nuit."

Une réunion dans les jours à venir

De son côté, la Ville de Vence a confirmé qu’une réunion avec le lieutenant de louveterie doit avoir lieu très prochainement. Les différents participants doivent décider des actions à mener pour lutter contre la présence des sangliers autour des habitations. « Des points d’agrainage ont déjà été installés sur les hauteurs de Vence pour ne pas que les sangliers s’approchent des villas, précise Claudia Wolff, conseillère municipale déléguée à la Protection animale.

Battue: "Solution radicale"

Pour les sangliers présents sur la commune, une battue organisée par le lieutenant de louveterie est envisagée. Enfin, la conseillère municipale souhaite faire de la prévention auprès des riverains. "Pour les cas futurs, il faut voir ce qu’on peut conseiller à ces personnes pour éviter une battue parce que c’est une solution radicale. On a tous envie de ne pas aller jusque-là."

1. Bénévole nommé par le préfet, le lieutenant de louveterie est chargé de l’abattage des animaux sauvages causant des dégâts aux cultures ou comportant un risque pour la population en matière de sécurité publique.