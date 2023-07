Comment une tortue marine est venue pondre ses œufs sur une plage à Hyères

"Expérience inoubliable"

Enzo, 19 ans, serveur saisonnier au centre L’Anas a le regard qui brille. Cette rencontre unique entre lui et la tortue Caouanne est gravée à jamais dans son cœur. « Je faisais un footing sur la plage. Puis en arrivant vers le centre, je suis tombé sur la tortue qui sortait de l’eau, raconte-t-il. Au début, je pensais que c’était un gros morceau de bois qui s’était échoué sur la plage. Puis au final, en me rapprochant, j’ai vu que c’était une tortue. Du coup, elle s’est déplacée. Je me suis écarté pour la laisser pondre. Elle a tourné, s’est orientée vers moi et s’est rapprochée. Je l’ai filmée. Elle a commencé à faire son trou pour pondre. J’ai croisé un passant et nous avons prévenu la police municipale qui est venue baliser la zone. »

Mais pour Enzo, impossible de rentrer se coucher. « Nous avons veillé. Ensuite, elle s’est déplacée pour laisser des trous autour pour tromper, m’a-t-on expliqué, les prédateurs. Cela m’a ému. C’était vraiment impressionnant. On ne s’y attend vraiment pas. En mer, c’est déjà incroyable. Mais là, la voir venir pondre sur la plage de la Capte, c’était vraiment une expérience inoubliable. Dans des moments comme cela, on se rend vraiment compte de la chance qu’on a d’être, aussi, proche de la nature. »