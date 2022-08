À 14 ans, elles fabriquent des porte-clés pour la SPA de Monaco

C’est la belle action de l’été et elle est signée par deux jeunes élèves de 4e du collège Charles-III. Télia Poggi-Pardini et Marie Vienot, 14 ans, ont mis leur créativité au service des animaux abandonnés accueillis par la SPA de Monaco .

C’est à l’issue de son stage au refuge, dans le cadre d’une découverte du monde professionnel en entreprise cette année, que Télia a souhaité "faire plus" pour les pensionnaires à quatre pattes de l’Abri. Avec son amie Marie, elles ont confectionné une centaine de porte-clés en macramé dont les bénéfices ont été reversés à la SPA de Monaco.

"Saluer leur bon état d’esprit et leur maturité"

"L’année dernière, j’avais déjà commencé à fabriquer des petites choses que j’avais vendues à ma famille et des amis au profit du refuge de l’Espoir, à Mougins", retrace la collégienne, qui souhaite devenir zoologiste. Cette année, les deux amies ont souhaité s’unir pour une action plus concrète. "Nos professeurs nous ont conseillé d’aller voir le directeur pour faire une plus grande action. Au début, on a commencé à faire une dizaine de porte-clés pour voir si ça se vendait. Puis, on a profité de nos heures de permanence pour en confectionner plus et les revendre au foyer", expliquent les deux jeunes filles.

Sur une moyenne de 4 euros l’unité - "des fois, certaines personnes donnaient plus" - Télia et Marie ont récolté 308,22 euros auprès de leurs camarades et professeurs. Somme qu’elles sont venues porter par chèque à la SPA il y a quelques jours.

Un petit geste mais un engagement qui en dit long pour des adolescentes. Touché par leur travail bénévole, le directeur du refuge a posté un message de remerciement sur Facebook. "J’ai voulu saluer leur bon état d’esprit et leur maturité. À seulement 14 ans, elles sont allées au bout de leur idée, là où d’autres jeunes auraient pu se laisser distraire par autre chose", applaudit Pierre Verdino.

Le message publié sur le réseau social a récolté près de 80 commentaires de félicitations. "Une dame a même posté un message pour nous commander une quinzaine de porte-clés", se réjouissent les deux amies.

Sensibiliser la jeunesse

Les bénéfices serviront à payer les factures pour les animaux accueillis par la SPA. "Par exemple, il y a un chien qui a besoin d’un traitement qui coûte environ 80-85 euros tous les mois", explique Marie, émue de voir ces boules de poils "seules dans leurs box". La famille de l’adolescente a d’ailleurs adopté un chien et un chat âgés auprès du refuge monégasque.

"On essaie de sensibiliser la jeunesse en accueillant des stagiaires depuis deux ans. Deux sont déjà venus en 2021. Trois cette année", précise Pierre Verdino. Mission accomplie puisque Télia et Marie sont loin de vouloir s’arrêter là.

Elles ont déjà une idée en tête pour continuer à œuvrer auprès des animaux abandonnés l’année prochaine. "Mais il faut encore qu’on en parle au directeur de la SPA", confient-elles sans vouloir trop en dévoiler.

Savoir+

SPA de Monaco, Chemin de Barnessa Inférieure 06360 Éze.

Tel : 04.93.41.03.62.

Sur Facebook: Refuge l’Abri - SPA de Monaco