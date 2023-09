20 nouveaux bébés tortues ce samedi soir, le bal des naissances se poursuit sur la plage de Villeneuve-Loubet

La nuit n'est pas terminée. Il se pourrait que d'autres bébés tortues viennent grossir le nombre des naissances dans le nid situé près de Marina Baie des Anges, où une tortue Caouanne a pondu une centaine d'oeufs dans la nuit du 2 au 3 juillet.

Une arrivée multiple qui rassure l'association Marineland, coordonnant ce carnet rose à épisodes.

En effet, les intempéries de dimanche et de lundi derniers avaient provoqué l'inquiétude des scientifiques, qui se relaient inlassablement jour et nuit avec des bénévoles autour du lieu sanctuarisé et doté d'un chemin balisé facilitant ce que les experts appellent la course à la mer.

Une baisse des températures, une humidification du nid et une forte houle faisaient craindre le pire pour les embryons dans leur coquille.

Apparemment, le cours de la vie a repris avec ces vingt naissances intervenant après 61 jours d'incubation.

On attend la suite...