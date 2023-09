Sur une centaine d'œufs pondus à Villeneuve-Loubet, une vingtaine de bébés tortues ont rejoint la mer

À ce jour, on en est à vingt tortillons.

Sur la centaine d’œufs pondus sur une plage de Villeneuve-Loubet, proche de Marina Baie des Anges, par une tortue Caouanne, dans la nuit du 2 au 3 juillet, vingt bébés tortues sont sortis des œufs, enterrés sous une couverture de sable et de gravillons.

La course à la mer arrive à son terme. Encore quelques centimètres et les tortillons plongent dans leur nouvel univers liquide. Stephane Jamme / Nice Matin.

C’est peu par rapport à l’importance du nid et de sa centaine de tortues potentielles. Mais, pour l’instant, chaque naissance et chaque course à la mer se sont parfaitement déroulées.

Le gros de la troupe est arrivé samedi soir. "D’abord 13 tortillons, à 19h45, puis trois autres à 23h30", déroule Romain Serigne, porte-parole de l’association Marineland qui gère ce carnet rose exceptionnel sur les côtes méditerranéennes françaises (lire ci-contre).

Plus de cinquante volontaires veillent jour et nuit

À la sortie de l’œuf, le bébé tortue ne pèse que 15 grammes et tient dans le ceux de la main. Photo Stéphane Jamme.

Chaque fois, les bébés ont trouvé la voie de leur nouvelle vie: la mer. Les tortillons y ont accédé d’autant plus facilement qu’un chemin a été balisé pour qu’ils réalisent cette course à la mer, dès leur sortie de la coquille.

Et maintenant? On attend

Les 55 jours d’incubation sont dépassés et, quand on atteint les 75 jours, des questions peuvent se poser quant au développement ou à la viabilité des embryons. La date butoir n’est pas encore atteinte, donc, l’espoir demeure.

"On attend la nature qui est capricieuse et ce n’est pas tous les soirs ou toutes les nuits qu’il y a des naissances", poursuit Romain Serigne. "On", ce sont les scientifiques et le groupe impressionnant de volontaires qui compte désormais 52 passionnés se relayant jour et nuit sur place afin d’assurer des rotations non-stop par tranches de 6 heures, de jour comme de nuit.

16 naissances en deux vagues, samedi, sur une plage de Villeneuve-Loubet Stephane Jamme / Nice Matin.

Gare aux prédateurs

Une présence indispensable car il faut continuer à protéger le site des curieux qui dégaineraient des flashs ou des lumières blanches perturbants et, surtout, des prédateurs éventuels comme les oiseaux marins, les chiens errants, les crabes, etc. qui pourraient voir dans chaque 15 grammes en mouvement un casse-croûte providentiel.

Évidemment, une fois dans l’eau, les petites tortues échappent à la vigilance protectrice des humains dont la mission s’arrête à la grève. D’autres dangers guettent alors ces miniatures avant qu’elles n’atteignent un âge et une taille les rendant moins vulnérables.

Allez, à l’eau et bon vent... Stephane Jamme / Nice Matin.

D’autres sites de nidification ont été répertoriés: deux dans l’Hérault, deux en Corse, cinq dans le Var.

Ce qui, avec la plage de Villeneuve-Loubet, fait donc dix lieux de ponte, alors que les tortues Caouanne ont pour habitude de déposer leurs œufs en Grèce, à Chypre et en Lybie. Le réchauffement climatique et celui des courants de surface pourraient expliquer ce décalage sur nos côtes.