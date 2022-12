Panne géante à Monaco Telecom : on vous décrypte les causes et les conséquences

Comment le CHPG a vécu cette crise en interne

Quand la direction du Centre hospitalier Princesse-Grace a pris conscience que la panne allait durer, sans visibilité sur sa résolution, une cellule de crise interne a été activée en étroite relation avec la directrice générale du Département des Affaires Sociales et de la Santé.

Les principaux cadres de l’hôpital et leurs équipes ont d’abord établi un diagnostic précis de la situation pour s’assurer que la continuité des soins était garantie. "Les équipements de soins, notamment aux urgences, en réanimation et en cardiologie n’étaient pas impactés, détaille Malik Albert, directeur adjoint au CHPG. Les dossiers médicaux et les lignes téléphoniques internes non plus."

Seules les communications de téléphonie fixe avec l’extérieur ne fonctionnaient plus. Problématique en cas d’urgence vitale. "On a prévenu les acteurs des Alpes-Maritimes les plus susceptibles de nous acheminer des patients, comme le Samu 06 et le CHU de Nice, et ceux de la Principauté que l’on était joignable sur nos téléphones mobiles personnels, poursuit-il. Comme le CHPG est multi-sites et que l’un d’entre eux, le Cap Fleuri à Cap-d’Ail, n’était pas impacté par la panne, on a également basculé le standard du CHPG sur celui du Cap Fleuri. On a renforcé l’équipe pour réceptionner les appels."

La situation est revenue progressivement à la normale vers 18h avant, heureusement, le début de l’astreinte nocturne. "C’est inédit ce que l’on a vécu. Cela a généré des difficultés pour les familles des patients hospitalisés mais aucun retard de prise en charge n’a été répertorié, assure le directeur adjoint. Cela nous a permis de s’assurer de la réactivité de l’ensemble des services."

Un coursier envoyé au CHPG par le centre cardiothoracique

Si l’hôpital monégasque, opérateur d’importance vitale, est doté de groupes électrogènes et est protégé des cyberattaques, le risque zéro n’existe pas. "Cela nécessite un entraînement régulier et des procédures solides."

Même scénario au Centre cardio-thoracique de Monaco qui a été contraint de basculer son numéro d’urgence sur une ligne fonctionnelle. "On a prévenu les acteurs de Nice et Menton par mail et portable. J’ai même envoyé un coursier au CHPG, à l’ancienne, pour qu’il livre l’information en direct au service des urgences, confie Guy Nervo, président délégué de la structure. La situation a été rétablie dans la soirée. Durant cette panne, on a accueilli deux urgences. On a fait ce qu’il fallait en interne pour sécuriser notre maison, nos patients, et ne pas interrompre notre mission de service public."