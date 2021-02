Pandémie, changement climatique, guerre mondiale... quelles sont les plus grandes menaces pour l'humanité?

Les relations internationales étaient au plus bas ces dernières années, que ce soit au niveau des Etats-Unis, de la Chine, de l'Inde, de la Russie ou encore de la Turquie. Cela ne s'est pas arrangé avec la pandémie. Ainsi, le rapport craint la chute du multilatéralisme et de certains Etats entraînant des risques de guerres mondiales et l'usage d'armes de destruction massive comme danger majeur dans les cinq à dix ans.

Les risques les plus probables concernent l'environnement

Le cri d'alarme rugit depuis des années, et il y a bien une raison à cela. Pour la cinquième année consécutive, la météo extrême figure en tête des risques les plus probables dans le monde. Elle est notamment ressentie sur la Côte d'Azur chaque été avec les fortes chaleurs ou à l'automne dernier avec les conséquences dramatiques de la tempête Alex. Et cela pourrait empirer durant le siècle à venir.

Sur le podium des probabilités figurent également l'échec des différentes politiques climatiques ainsi que les dommages irréversibles de l'Homme sur la nature. Enfin, la perte de la biodiversité et les nouvelles maladies infectieuses générées par ces dangers font aussi partie des "menaces existentielle" pour les humains.