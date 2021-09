Embouteillages dans la vallée du Paillon: zoom sur les points noirs

Des "scénarios ont été envisagés pour obtenir une diminution ponctuelle du trafic (ex : passage à niveau à La Trinité) mais au détriment de la fluidité et de la fonctionnalité d’autres secteurs (Olivaie \ De Gaulle \ Anatole France)". Pas de quoi, donc, convaincre pleinement.

Au niveau du quartier niçois de L'Ariane, les usagers disent avoir du mal à rejoindre la bretelle d’autoroute. Beaucoup suggèrent même un rond-point à la place, pour avoir fait l’expérience de feux en panne et donc clignotants. Un dispositif involontaire mais plus "efficace" selon eux.

La pénétrante justement - et ceci est en partie lié au point précédent - est un énorme point noir. Elle supporte un flux de plus de 64.000 véhicules par jour. Les soucis débuteraient même dès Cantaron "jusqu'à l'entrée de l'autoroute à cause du feu rouge de l'Ariane".

Tous les véhicules sont déportés sur l’ancienne route, qui passe en parallèle du tunnel, de l’autre côté du fleuve. Elle n’est pas non plus adaptée à pareille flux, mais pas le choix…

Puisqu’on en parle, Le tunnel de la Condamine , entre la Pointe de Contes et Cantaron est aussi dans le viseur de nos lecteurs. On parle de saturation rapide, et quand il est fermé la situation semble encore plus catastrophique. Tout est ici aussi question de "régulation". Comme nous l’expliquait Guénaël, notre témoin, dans le second volet de ce dossier: "On a parfois pu rester bloquer une demi-heure dans le tunnel. Comment feraient les secours en cas d’accident pour accéder?" Il est donc aussi question de sécurité.

"Dans le cadre de la régulation de trafic de la pénétrante du Paillon, la circulation est parfois reportée sur la RD2204, située sur la rive gauche du Paillon," explique-t-on au Département. "Ce délestage évite la saturation du tunnel de la Condamine durant les heures de pointe et limite les risques d’accidents dans le tunnel qui pourraient aggraver les conditions de circulation. Ce mode d’exploitation entraîne provisoirement la saturation du giratoire de la pointe de Contes et la remontée des files des véhicules sur les voies adjacentes."

C’est à la Pointe de Contes que se rejoignent nombre de véhicules des villages de la vallée. Tous convergent vers cette zone pour gagner la route départementale et ensuite rallier la pénétrante. Ce serait saturé dès l’aube. "La route est bouchée dès 6h30 déjà devant ma maison, au-dessus du rond-point de Blausasc. Énormément de trafic et une seule route praticable. C'est un enfer tous les matins," témoigne cet habitant.

les traversées de drap et de La trinité

Les traversées de Drap et de La Trinité s’avèrent particulièrement pénibles. Sont notamment évoqués les ronds-points qui débouchent sur une pénétrante à une voie.

Pour le Département, ces difficultés seraient liées à "la densification du trafic liée à la nature urbaine de ces agglomérations".

Il n’est plus question de villages mais de ville, avec tout ce qui va avec. "La présence de commerces, les mouvements des véhicules en entrée ou sortie de stationnements, les aménagements de sécurité (plateaux traversants, zones 30 km/h…), les connexions avec les voiries urbaines (priorités à droite), les arrêts de bus “pleine voie” sans possibilité de dépassements en sécurité et parfois les travaux de voirie peuvent expliquer les ralentissements. Tout ceci impose une conduite apaisée et une vigilance accrue pour offrir une sécurité aux usagers notamment en permettant l’ensemble des activités et en particulier la sécurité des piétons."

On a vu plein d'immeubles sortir de terre ces dernières années alors que les voies sont déjà saturées...

De nombreux lecteurs ont souligné qu’ils avaient vu énormément de constructions sortir de terre, et notamment à Drap. Aux vues des problématiques routières, ils s’en étonnent fortement.

A La Trinité, il y aurait la particularité de la coupure urbaine au niveau du boulevard Anatole-France et la présence du passage à niveau. Ceci expliquerait en partie certaines difficultés à accéder à une pénétrante déjà saturée aux heures de pointe.

Les services du Département rebondissent: "Ces phénomènes plaident pour un usage renforcé des transports collectifs et des modes doux pour celles et ceux qui en ont la possibilité afin de désengorger le trafic. C’est l’enjeu des réflexions de l’ensemble des maîtres d’ouvrage sur les nouvelles mobilités." Gaël Nofri assure que ses services et la Métropole partagent la même philosophie.

Et puisqu’on évoque des pistes de solutions, nous vous invitons à découvrir demain, notre quatrième et dernier volet de ce dossier sur la galère de la circulation dans la vallée du Paillon. Entre suggestions de nos plus de quatre cents votants et pistes envisagées par les autorités compétentes.