Embouteillages dans la vallée du Paillon: découvrez les résultats de notre sondage

Nombreux sont ceux qui pointent du doigt les mardis et jeudis. Le début et la fin de semaine étant assurément des temps privilégiés pour poser des jours de repos et étoffer le week-end…

Dès 18 ans et jusqu’à 71 ans, vous avez joué le jeu de notre questionnaire même si, ce sont les actifs, entre 25 et 55 ans, qui ont cliqué en masse. Rien d’étonnant quand on sait que les routes de la vallée du Paillon s’engorgent principalement aux heures d’entrée et de sortie de bureau ou de classe. Le mercredi est un soupçon plus apaisé. Quant au week-end, il semble plutôt calme.

Plus d'une heure pour arriver au travail

Sachant qu’atteindre l’autoroute A8 reste un peu le Graal des actifs du secteur… Pas que la suite du chemin soit un long fleuve tranquille - les points noirs ne manquent pas dans le département - mais nous avons aussi sondé nos lecteurs à propos de ce trajet maison-autoroute et les résultats sont éloquents: le plus difficile consiste souvent à sortir de la vallée, puis à passer le "noeud" des feux tricolores de la Trinité puis de l'Ariane, - et même pont Garigliano - pour enfin commencer à rouler.

Qu’en est-il du temps de trajet, justement? Pour 56% de nos votants, il faut au moins une heure pour arriver au bureau. Et ce, qu'ils parcourent les 18 kilomètres qui séparent Contes de Nice ou qu'ils partent de Peillon, de Lucéram, de La Trinité ou Drap. Seuls 17% des habitants du Paillon mettent moins d’une heure. Et là, on sait que les deux-roues sont les plus à même d’afficher des temps de trajet réduits.

"Tous les matins, mon mari et moi devons nous lever de plus en plus tôt pour essayer d'être à l'heure au travail. Et même en partant à 6h45, mon mari n’arrive pas toujours à embaucher à 8 heures à Monaco. En cas de pluie ou d’accident, je ne vous raconte même pas."

Certains de nos témoins ont vu leur temps de trajet doubler - voire plus - en ces périodes-là. "Il m’est arrivé de me garer sur le bas-côté, après plusieurs jours de blocages liés aux précipitations, pour faire une pause. La situation m’avait tellement usée nerveusement que je ne pouvais plus conduire…"

"Quand il pleut trois gouttes c’est l’enfer…" Voilà un commentaire que tous les citadins azuréens pourraient faire aussi. La pluie freine le trafic. Les motards laissent leurs engins au garage, la route est détrempée, la visibilité parfois limitée et les automobilistes inquiets. Il y a davantage d’accidents. Mais du côté du Paillon, particulièrement sensible à l’eau en abondance, s’ajoutent les fermetures de tunnel et de voies…

Résultat? "On a trop de contraintes différentes le soir. Les courses, les rendez-vous médicaux, etc. On a besoin d’être autonomes." Un autre témoin raconte: "Quand on dit à la personne qu’on sera là à 7h15 et qu’on se retrouve coincé un peu plus haut… on arrive en retard. On n’est jamais fiable. Un raté, deux raté puis trois… et la collaboration s’arrête. On n’arrive pas à donner un horaire fixe et à absolument s’y tenir."

Nombreux sont ceux, également, qui n’ont aucun voisin sur les mêmes créneaux, ni aucun collègue sur le parcours.

Il y a des courageux qui ont osé le vélo: au moins 4%. Mais nos lecteurs sont unanimes: "C’est loin" et "c’est trop risqué". Quand les voitures sont pare-chocs contre pare-chocs, on est loin d’une ambiance promenade du dimanche… Mieux vaut être féru et expérimenté.

D’autant que les pistes cyclables, ce n’est pas ça. On a écrit - dans Nice-Matin et ailleurs - que le projet est d’aménager une piste sécurisée dans la vallée du Paillon pour connecter La Trinité à l’Est de Nice pour 2022-2023. Mais d’ici là…