Produits stars de l'été, les tomates fleurissent sur les étals français: mais pour quelle qualité et à quel prix?

Des tomates sans goût, farineuses, remplies d’eau plus que de jus, ou encore fripées et coulantes au bout d’un jour une fois déposées dans la cuisine, car ce fruit ne se met surtout pas au réfrigérateur... Des prix du simple au double, voire au triple pour les tomates cerises qui représentent un marché juteux, toute l’année mais encore plus en hiver. Marché dominé par les importations du Maroc avec ses barquettes de 250 grammes à 0,99 euro. Qu’est-ce que le consommateur met dans son assiette?

L’étiquetage des produits ne lui permet pas de le savoir. Mis à part l’origine, et la mention bio, c’est le flou le plus complet. Type de semences, traitements, ou mode de production conditionnent pourtant la qualité du produit.

Pour Sébastien Perrin, secrétaire général à la chambre d’agriculture du Var et maraîcher à Roquebrune-sur-Argens, "c’est le marché qui pousse." En France, il est soumis à "une concurrence déloyale à cause d’une surtransposition des réglementations européennes, parce qu’on importe des fruits et légumes traités avec des produits interdits chez nous depuis 40 ans".

90% des tomates produites en serre

En France, il faut oublier l’image paysanne de tomates qui pousseraient grâce aux seules caresses du soleil et d’un peu d’eau. "90% de la tomate y est produite en serre. L’autonomie relative de la France, autour de 55-60% en tomate, est liée à cette capacité à produire essentiellement en serre chauffée", explique Laurent Grandin, président d’Interfel, l’interprofession des fruits et légumes frais.

La décision du Conseil d’État réautorisant l’appellation bio pour des tomates produites sous serre chauffée entre le 21 décembre et le 30 avril, révolte Philippe Camburet, président de la Fédération nationale de l’agriculture biologique. "L’atténuation du changement climatique est une de nos priorités. Chauffer des serres, ce n’est pas bon. Nous examinons la possibilité de saisir la Cour de justice de l’Union européenne."

"Le bio conçu comme un secteur de marché"

Pourtant, c’est une victoire pour la Fédération des coopératives fruitières et légumières (Felcoop) et le syndicat agricole majoritaire, FNSEA, qui menaient ce combat depuis 2019, sur des arguments purement économiques. Le but est de contrer l’Espagne et le Maroc, où le climat permet de produire en hiver de la tomate – y compris bio – quand la France ne le peut pas, sauf si ses serres sont chauffées. D’autant que l’essentiel de la production française vient de Bretagne et des Pays de la Loire, où les regroupements de producteurs forment de puissants lobbies.

Jean Maistre, conseiller technique d’Agribiovar, recommande d’attendre un sol à 12°C naturellement. Température atteinte en mars-avril. "Mais tous les producteurs veulent la précocité car ils vendent plus cher", déplore-t-il.

"C’est vrai que l’on voit arriver les tomates bios du Maroc et de l’Espagne début mai, quand nous, on les plante, mais c’est du bio industriel. La FNSEA conçoit le bio comme un secteur de marché. Les serres ce n’est pas le diable, à condition qu’elles ne soient pas chauffées et que la culture ne se fasse pas hors sol", explique Yannick Becker, porte-parole de la Confédération paysanne Paca.

Il pointe la consommation d’énergie qui sera nécessaire, à l’heure où le gouvernement prône la sobriété. En Bretagne, les serres de plusieurs hectares, en plus d’être chauffées, sont éclairées la nuit pour accélérer la pousse des tomates cultivées hors-sol. Les non-dits aux consommateurs façonnent une agriculture high-tech, où la recherche scientifique ne se donne aucune limite et où le goût s’efface devant la nécessité de proposer un prix de vente accessible.

Variétés anciennes mais hybridées

Quel sens a le qualificatif "variétés anciennes" porté sur certaines étiquettes? Que ce soit la Green Zebra ou la tomate ananas, "elles ont toutes été revisitées, hybridées pour stabiliser le génotype, presque comme l’essentiel de l’offre aujourd’hui", précise Laurent Grandin.

Début juillet, la Commission européenne a annoncé sa volonté d’encourager les biotechnologies génétiques, et notamment la technique utilisant Crispr-Cas9, sans pour autant la qualifier d’OGM. Utilisée en médecine, elle permet, grâce à des ciseaux moléculaires, "de cibler un endroit spécifique dans le génome, pour enlever, rajouter ou modifier quelques bases, appelées aussi nucléotides. C’est une technique de type OGM mais elle est différente car il n’y a pas de transfert de gène issu d’une autre espèce", explique Mathilde Causse de l’unité Génétique et amélioration des fruits et légumes, à Avignon.

Le but serait de combattre les nouveaux stress environnementaux et pathogènes qu’introduit le changement climatique – bioagresseurs, bactéries, champignons... – en créant des variétés qui leur résistent. Ce sera l’affaire des semenciers et sélectionneurs de grands groupes comme le géant de l’agrochimie Bayer, propriétaire de Monsanto, ou comme Syngenta, racheté par une entreprise chinoise. "L’INRAE trouve des outils pour les transférer à des semenciers mais ne développe que quelques applications", souligne Mathilde Causse.

"Concernant les nouvelles technologies OGM, on sera toujours perdant en justice avec l’Europe, regrette son président Philippe Camburet. Si ça passe, on prendra des dispositions pour que le consommateur soit informé."

"Le bio c’est bon pour la santé, le tourisme, les nappes phréatiques, l’économie", dit et chante Pierre Koffi Alanda. Photo DR.

"J’en appelle à nos députés européens" "Mes tomates ont la peau fine. On mange tout." Pierre Koffi Alanda en est fier. Ce paysan maraîcher biologique cultive une trentaine de variétés, sous serre froide, en son jardin d’Eden, sur la commune de Briançonnet dans le haut pays grassois. "Il faut apprendre à vendre notre travail" "Ici je suis entouré par la nature, les forêts. Mon potager est un amphithéâtre." Ça le rend heureux. Alors, il chante son bonheur en travaillant la terre ou en cueillant ses légumes. "J’ai ramassé 250kg de céleris et je chantais", raconte-t-il. Le soir, le week-end, il chante encore, car il donne des concerts, oubliant qu’il se lève à 5 heures du matin pour faire vivre son exploitation de 2,5 hectares – et même à 3 heures les jours de livraison, en partie chez des particuliers. Les fans des légumes de Pierre Koffi Alanda sont adeptes de la patience. Car ses tomates poussent à 1.200mètres d’altitude. Elles prennent donc leur temps pour rougir. Mais elles sont garanties bio et de saison. "Le bio, c’est bon pour la santé, le tourisme, les nappes phréatiques, et l’économie. Je ne suis pas naïf. Les gens ont l’image du paysan bio, avec ses cheveux longs, style “la vie est belle", mais on est des chefs d’entreprise. On apprend à vendre nos produits mais il faut apprendre à vendre notre travail et nos rêves d’agriculture biologique, trouver des solutions pour produire du bio tout en gardant un modèle économique valable. » Anti-OGM Rien d’étonnant à ce que Pierre Koffi Alanda, qui "refait" ses graines chaque année, s’oppose "à 1.000% à la proposition de loi européenne sur les nouveaux OGM. J’en appelle à nos députés européens. Qu’ils viennent nous voir." Une invitation lancée en sa qualité de président de la fédération régionale des agriculteurs bio de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il n’accepte pas non plus la décision du Conseil d’État d’autoriser l’appellation bio pour les légumes produits en hiver sous serre chauffée. "Cela concerne une centaine d’hectares de serre et une quarantaine d’exploitations en France. J’ai du mal à voir l’intérêt général, par rapport aux 1.000 hectares que 8.500 exploitations cultivent en fruits et légumes de saison. C’est quoi alors la sobriété énergétique, quand on demande aux gens de ne pas chauffer à plus de 19°C en hiver?" Son mot de la fin c’est "consommer local et de saison, afin de voir d’où viennent les produits." Pour en savoir plus, il faut l’écouter chanter son parcours de paysan, commencé il y a 21 ans, alors qu’il arrivait du Togo, par un stage en agriculture "dans ce territoire qui m’a épousé".

Laurent Grandin, président d’Interfel. Photo DR.

Questions à Laurent Grandin, président d’Interfel: "Il n’y a pas forcément de signes extérieurs de qualité" Interfel représente l’interprofession pour à peu près 70% des fruits et légumes frais bios, et pratiquement 100% de ceux produits avec d’autres démarches. Tous les métiers de la filière sont représentés. Selon Laurent Grandin, son président, difficile d’éviter les tomates importées du Maroc et d’Espagne, et celles produites sous serre et hors sol, en France. Comment reconnaître une tomate de qualité sur les étals? Le sujet a fait couler beaucoup d’encre. Il n’y a pas forcément de signes extérieurs de qualité. Il est indéniable que plus vous produisez de manière intense, plus vous avez des différences de goût, plus vous avez un produit qui nécessite un bon accompagnement d’assaisonnement, dirai-je pour être gentil. On peut produire des tomates de bonne qualité gustative sous serre quand il y a le lien à la terre. C’est aussi une question de choix variétal et de productivité. La meilleure tomate est sans doute celle de pleine terre ou abri froid, pendant les trois mois de grande production, dans une région ensoleillée. Y a-t-il des variétés meilleures que d’autres? Le développement ces dernières années s’est fait autour de tomates plus gustatives: tomates cocktail, cerise, anciennes comme les Green Zebra ou ananas. Elles sont en général de meilleure qualité gustative, que les rondes en production sous serres chauffées. Mais il y a une concordance entre la productivité, l’accessibilité en termes de prix et la qualité gustative. En général, la tomate doit être consommée entre 24 heures au plus court et une semaine au plus long et pas conservée en dessous de 10-12 degrés. On est sur des variétés "long life", qui ont une résistance. Comment estimer le rapport qualité-prix? Aujourd’hui, la production en France est essentiellement sous serre et hors sol, notamment pour les tomates grappe. On a une meilleure concentration aromatique quand on produit plutôt moins que plus. Mais à l’inverse, les prix varient dans l’autre sens. La question de l’accessibilité se pose. Même si les robots cueilleurs se développent, le prix de revient de ces produits est directement lié à la main-d’œuvre. Le prix de la tomate ronde au détail c’est environ 3€ sur l’année, la tomate cerise 9,50€ le kilo au détail. Ce sont des produits qui restent accessibles. Il y a eu des hausses importantes de prix liées à une baisse de l’offre notamment sur les productions d’hiver, conséquence des sécheresses de l’été dernier. On est revenu maintenant à des prix plutôt inférieurs à l’an dernier et avec des quantités retrouvées.

Des tomates cerises expérimentales vendues à Rungis Nourrir une population mondiale de 8 milliards d’habitants, en produisant toujours plus de légumes, dans des conditions climatiques qui changent. C’est le but des recherches menées par la start-up Futura Gaïa, créée il y a quatre ans, et basée à Rodilhan, dans le Gard. Ses installations se visitent et selon son P.-D.G. et fondateur, Pascal Thomas, la première réaction de la plupart des gens c’est: "On est sur Mars!" Un cylindre rotatif géant Ici, on oublie les champs de tomates et les grandes serres. Place à la culture verticale, la géoponie rotative, l’agronomie de précision et la technologie de pointe. Les tomates cerises font partie des "cobayes" de ces recherches. Après une sélection variétale, les graines ont été plantées dans des petits trous remplis de terreau, lesquels tapissent un cylindre en inox, de 2,50mètres de long sur 1,60mètre de large. Pas d’indication sur le produit fini Un cylindre peut accueillir 432 pieds, qui tournent 24h sur 24h, autour d’un "soleil" artificiel qui brille grâce à une lumière led. Ce qui dans le contexte actuel de crise de l’énergie n’est pas anodin. Elle s’éteint pour respecter le cycle jour/nuit. "On est sur de la terre, insiste Pascal Thomas. Une partie de l’alimentation vient de ce sol. L’autre vient de nutriments apportés par un système d’injection, en même temps qu’on les arrose." Quelques gouttes tombent sur les racines à chaque rotation, quand les plants ont la tête en bas et présentent leurs racines en haut du système. C’est de la géoponie rotative. Les premiers retours sur les qualités gustatives de ces tomates cerises sont positifs, assure le P.-D.G., "mais on n’est pas encore compétitifs, contrairement à la culture du basilic pour laquelle on est dans le prix de gros. On produit en test environ 150 à 200kg par semaine. Ce n’est pas beaucoup. C’est vendu sur le marché international de Rungis depuis deux ans." Le consommateur qui, au final, achète ces tomates cerises sur un marché, dans une grande surface, ou chez n’importe quel revendeur, n’a aucune indication quant au mode de production, ni même à son côté expérimental. Seule la mention "origine France" lui est concédée. Cette culture intéresse en tout cas les pays du Moyen-Orient, assure Pascal Thomas.

Eliott Mercier, directeur-fondateur de 21 Paysans. Photo DR.