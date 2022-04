Elles sont de retour, mais pas pour longtemps: ce qu’il faut savoir des févettes du pays niçois

Les févettes du pays sont là. Protégées par leur cosse bosselée à l’intérieur ouaté, prêtes à devenir les parures vert pâle des pans-bagnats, salades niçoises, apéros... Il y a d’abord eu les févettes espagnoles et italiennes. Voici à présent, celles cultivées sur les hauteurs de Nice, à Gattières, Saint-Laurent-du-Var... Févettes en vue? Le printemps s’égrène dans nos assiettes qui prennent un bon coup de fraîcheur.

Chez Jean de la Tomate, 3, rue Tonduti-de-l’Escarène, Bruno Ruiz propose des févettes bio en provenance de La Ferme des Grenouilles, à Villeneuve-Loubet et des Restanques d’Aurélien, à L’Escarène. Sous la dent, elles sont à la fois craquantes, tendres, douces et légèrement astringentes. "Les févettes du pays, j’en ai depuis une grosse semaine. Ce n’est pas très long comme période, et c’est bien dommage, car lorsque la tomate du pays arrive à son tour, en juin, il n’y a pratiquement plus de févettes", calcule un peu amèrement Bruno. En effet, ce décalage n’est pas bon pour le pan-bagnat ou la salade niçoise, spécialités locales cultes auxquelles il manque toujours quelque chose pour coller à la recette complète.

Avril et mai pour la cueillette

On va dire qu’avril-mai, c’est la saison de la févette. Confirmation chez Aurélien Passeron, maraîcher bio à L’Escarène, où la févette a pointé le bout de son enveloppe longiligne. "Elle commence début avril et la production s’étale jusqu’à fin mai, parfois début juin. Actuellement, on commence à les récolter en plein champ." Mais on peut aussi les faire pousser sous serre.

Malgré la sécheresse, la récolte est plutôt bonne cette année. D’un banc à l’autre, le kilo de févettes varie grosso modo de 5 à 7 euros.

À déguster de 1001 manières

Pourquoi févette? "Parce que c’est une jeune fève. Elle est toute petite", poursuit Bruno. Et peut-être, du coup, meilleure que la fève adulte, parce que plus souple, moins acide, entourée d’une peau extrêmement fine. Cette légumineuse se vend bien. Aux Azuréens comme aux touristes. Elle ne manque pas d’arguments: jolie, annonçant le beau temps, exquise de multiples façons. "En salade avec de l’huile d’olive ou même à déguster comme des bonbons", préconise Aurélien Passeron. Accompagnée de jambon cru, de petit salé roulé, surmontée de quelques anchois avec huile d’olive et filet de jus de citron. Crue donc, mais également cuite la févette. En poêlée avec quelques pointes d’asperge ou en fin de cuisson dans les artichauts en barigoule...

Les déclinaisons abondent. Quant aux cosses, ne les jetez pas. Certains cordons-bleus niçois leur ôtent les fils avant de les faire sécher au four puis de les faire dorer en beignets légers façon tempura. La fève de la "récup"...