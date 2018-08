Ils ont découvert l'escrime grâce au Pass'Sport Culture

Jet ski, volley, escalade, aviron, kayak… Grâce au Pass'Sport Culture, il est possible de tout faire, ou presque. Selon leurs goûts et leurs disponibilités, les jeunes âgés de 13 à 21 ans, résidents ou scolarisés à Monaco, peuvent élaborer leur programme estival 100 % sport et découverte.



« Un sport méconnu,



mais...