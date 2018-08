Y aura t-il un parc pour enfants sur le port Hercule l'été prochain?

Après le succès des animations estivales et du décor égyptien en marge de l'exposition "L'or des pharaons", le maire souhaite occuper plus d'espace et monter un parc gratuit pour les enfants

S'il vous reste encore quelques jours pour admirer l'exceptionnelle collection de reliques égyptiennes au Grimaldi Forum, "L'or des pharaons" a en revanche quitté le port Hercule, hier, après la clôture officielle des animations estivales de la mairie.

Trône d'Égypte, bustes et statues de pharaons, et autres panneaux ludiques retraçant l'histoire de cette civilisation ont connu un beau succès populaire. A voir le flux de photos postées sur les réseaux sociaux par les touristes et la fréquentation record de l'exposition du Grimaldi Forum, le décor antique a répondu à sa double mission: rendre...

