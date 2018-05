Will Conquer : le jeune prêtre au coeur missionnaire

C'est un habit de joie et de foi que je revêts librement. Un engagement. Une croix aussi. J'ai signé pour cinquante ans avec le club des aventuriers du Christ. » À 28 ans, l'abbé est devenu le père Will Conquer samedi. La veille de son ordination, il confiait : « Je pleure de joie. »



Hier, il a revêtu sa nouvelle soutane pour célébrer la messe en l'église du Sacré-cœur. Une étape majeure, après sept ans de séminaire, dans la vie de ce beau et grand jeune homme, de nationalités américaine et canadienne, et qui se destinait à une carrière d'avocat fiscaliste trilingue.



En ce long week-end de Grand...