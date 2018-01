Vous habitez Cap-d'Ail? Vous pourriez recevoir la visite de ces agents dans les prochains jours

Du 18 janvier au 17 février se déroule, à Cap-d'Ail, le recensement de la population. Une opération obligatoire et très importante pour la commune, puisque c'est du nombre de ses habitants que découlent les dotations de l'état et donc son budget et ses équipements.

Les agents recenseurs millésime 2018 se sont donc retrouvés en mairie pour recevoir leur carte officielle et organiser cette opération de comptage de la population cap-d'ailloise.

Dès jeudi, ils se présenteront chez les habitants de la ville pour mener avec eux un questionnaire plutôt simple et confidentiel.

Pas de remontées aux impôts

Ils pourront également laisser ce questionnaire à remplir sans eux, et le récupéreront ensuite.

Grande nouveauté cette année, qui installe ce recensement 2018 dans l'ère numérique: ils délivreront également un code informatique qui permettra de répondre au questionnaire directement par internet.

Jusqu'au 17 février, les agents recenseurs cap-d'aillois devront "compter" tous les habitants de la ville. De leur travail pourraient dépendre les futurs équipements de la ville ou le maintien de ceux existants.

À noter que les réponses au questionnaire de recensement ne sont pas communiquées aux services des impôts, on peut donc accueillir les agents recenseurs avec le sourire et en toute décontraction.