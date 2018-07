Vous aimez les feux d'artifice? Bonne nouvelle, le festival "Monaco Art en Ciel" démarre samedi

Changement de nom mais pas de formule ! «Monaco Art en Ciel» est le nouveau nom du Concours International de Feux d’artifice Pyromélodiques de Monaco. L’Italie, l’Espagne, le Portugal et la Bulgarie concourent cette année, avec des tirs qui auront respectivement lieu les samedis 21 juillet à 22h, 28 juillet à 22h, 4 août à 21h30 et 11 août à 21h30.

Chaque feu sera tiré depuis le quai Rainier-III. Et précédé et suivi d’un concert "Tribute to..." à 20h30 et à 22h20 sur le port, au niveau du stade nautique Rainier-III. Et le 11 août, à 20h, Will Barber, candidat de The Voice 2017, donnera un concert gratuit au Jardin Exotique.

Le 11 août au soir, après le tir du dernier feu, le gagnant sera élu par un jury qui évaluera les qualités techniques et artistiques de chaque feu. Le lauréat remportera un chèque de 8000 euros et gagnera certainement en notoriété. Le public pourra aussi voter pour son feu préféré sur le site du festival .

Infos pratiques

Samedi 21 juillet, 22h : ITALIE

20h30 et 22h20 : concert de Krystal Live Band au port de Monaco

Samedi 28 juillet, 22h : ESPAGNE

20h30 et 22h20 : concert Tribute Rock and British au port de Monaco

Samedi 4 août, 21h30 : PORTUGAL

20h30 et 22h20 : concert Tribute to Céline Dion au port de Monaco

Samedi 11 août, 21h30 : BULGARIE

20h et 21h50 : concert Tribute to Guns N’Roses au port de Monaco

Sécurité et restrictions de circulation:

Pour chaque week-end de tir, du vendredi à 7h au dimanche à 1h00 seront interdits :

- l’accostage et l’amarrage des navires sur le Quai Rainier III et sur la moitié de la contre-jeté

- l’accès au parking public de la digue

- l’accès sur l’esplanade «Stefano Casiraghi» de la digue semi-flottante, et de la promenade supérieure de la contre jetée, ainsi que l’accès au Quai Rainier III, à toute personne non autorisée.

Le non-respect de ces mesures dégagerait de toute responsabilité la Direction des Affaires Maritimes, la Société d’exploitation des Ports de Monaco, la Commune et l’artificier en cas de dommages.