Vous aimeriez donner votre sang? Le CHPG a cruellement besoin de vous

Il est 11 h ce mardi matin au Centre hospitalier Princesse Grace (CHPG). Au premier étage de la tour maternité, une petite salle reste étrangement vide. Les sièges, inoccupés. Depuis huit heures du matin, personne n'est venu donner son sang au centre de transfusion sanguine.

Une situation inhabituelle? Pas vraiment. "On observe ce phénomène depuis plusieurs années. Il y a un certain individualisme, de plus en plus important, et une augmentation des contre-indications médicales au don de sang. Si une personne est ajournée pour son premier don, en général elle ne revient pas.

En plus nous sommes dans...