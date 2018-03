Vols à basse altitude, RSA, AS Monaco-Lille: voici votre brief info de ce vendredi après-midi

Vols à basse altitude. Y a-t-il encore trop de vol à basse altitude au-dessus d'Antibes? Depuis la création en 1987 du Comité d'action pour la suppression des survols abusifs, le nombre d'avions passant au-dessus de la cité des Remparts a largement diminué. En 2017, on a enregistré en moyenne 18% de survols.

RSA. A l’heure du bilan 2017, le Département des Alpes-Maritimes a vanté les économies générées par sa lutte anti-fraude. En 5 ans, les contrôles ont déjà rapporté 94 millions d'euros. Mais les cas de fraude avérés restent bien plus rares que les suspensions.

AS Monaco-Lille. L'ASM, invaincue depuis quatorze matchs en L1, accueille au Louis-II (20h45) des Dogues relégables. Un match piège à bien négocier pour distancer Marseille et Lyon qui s'opposent dimanche. On fait le point avant le match.