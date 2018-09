Venez rouler sur le cancer avec la Fondation Flavien

Le plus dur, ce n'est pas de sensibiliser, mais d'accompagner un enfant en fin de vie… Et le voir s'envoler. » Papa d'un petit Flavien emporté par la maladie en mars 2014, Denis Maccario n'a cesse de déplacer des montagnes pour faire avancer la recherche contre le cancer et aider malades et proches à surmonter cette épreuve.

Pour la cinquième année consécutive, c'est dans la joie que le président de la Fondation Flavien appelle les familles monégasques - et autres - à battre le pavé contre la maladie, ce samedi, de 9 h à 18 h, autour des...