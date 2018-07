UPAW Acte II : l'art urbain et le graffiti à l'honneur

Dix artistes internationaux issus de l'art urbain et du graffiti feront des performances live, dès aujourd'hui sur le quai Albert-Ier, lors de la 2e édition d'« Urban Painting Around the World »

C'est parti pour la 2e édition d' « Urban Painting Around the World » (UPAW) sur le quai Albert-Ier !



Dès 17 h aujourd'hui et jusqu'au 20 juillet, du début de l'après-midi jusqu'en fin de soirée, vous aurez la chance de voir dix artistes issus de l'art urbain et du graffiti, et...

Pour lire ce contenu : J'accède gratuitement à cet article en regardant une publicité ou Je m'abonne à #monjournal, 1€ le premier mois puis 9,90€ par mois