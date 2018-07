Une réception en l'honneur des plus brillants bacheliers de Monaco

Les sourires étaient de rigueur ce lundi au dernier étage du Lycée technique et hôtelier de Monaco. Tous les bacheliers ayant décroché une mention très bien ont été conviés à une réception en présence de Patrice Cellario, conseiller-ministre de l’Intérieur, accompagné d’Isabelle Bonnal, directrice de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sport, et bien évidemment des proviseurs des trois lycées de la Principauté.

"Ils sont la fierté de Monaco"

De la fierté, il y en avait dans tous les regards, mais surtout dans celui des parents. "Vous n’imaginez même pas ce qu’on ressent", tente d’expliquer la maman de Margot.

Si certains vont continuer leurs études en Principauté, d’autres se dirigent vers Paris, Lyon ou Lille, mais pour tous, cette cérémonie sonne avec brio le glas de ces longues années d’études secondaires.

Isabelle Bonnal ne tarit pas d’éloges à leur égard. "C’est une très grande satisfaction. Tout le monde a le sentiment du travail bien fait. Ces jeunes sont la fierté du Monaco." Et pour la directrice de l’Éducation nationale, tout cela est le fruit d’un travail d’équipe. "Nous avons mis en place un accompagnement personnalisé pour chacun, nous avons également modifié les méthodes de travail. Les professeurs sont triés sur le volet et chaque élève est important pour nous. Nous avons fait et ferons encore notre possible pour trouver les clés qui nous ouvrent les portes d’une telle réussite."

Seulement 10 élèves au rattrapage

Le taux de réussite s’est encore amélioré cette année sur le Rocher. Le lycée Albert-Ier notamment a obtenu 100% de réussite au baccalauréat. "Avec de tels résultats, on peut leur faire confiance dans l’avenir", lâche le proviseur Pierre Cellario avec assurance et bienveillance.

En tout, 150 bacheliers sur les trois lycées monégasques ont obtenu une mention bien et assez bien. Et sur la totalité des lycées de la Principauté, seulement 10 élèves sont allés au rattrapage. Des chiffres qui ont de quoi faire des envieux, tant ce millésime 2018 fut excellent.