Une pétition lancée contre la fin des horaires papier de train

Solange Huon est remontée comme un coucou. Et compte bien remettre les pendules à l'heure… « Il n'y a plus aucune fiche écrite avec les horaires des trains en gare de Menton. Comment peut-on arriver à une telle aberration ? », s'emporte la retraitée. En décembre dernier, la Mentonnaise s'est rendue en gare pour renouveler sa carte d'abonnement au train. « Puis, j'ai demandé les horaires pour pouvoir organiser mes déplacements, comme bon me semble. Et là, le guichetier m'a répondu que désormais plus aucune fiche n'était distribuée dans toute la région ! » Quelques...