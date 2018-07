Une petite Egypte sur le quai Albert-Ier

Sphinx géants, statues, trône, bustes égyptiens, hiéroglyphes, sable, palmiers… une partie du Quai Albert Ier, à côté du Stade Nautique Rainier III, s’est transformée depuis jeudi dernier en petite Egypte.

Vous pourrez vous faire photographier sur un trône ou encore devant les sphinx, en apprendre un peu plus sur le masque funéraire de Touja et profiter de l’ombre des pergolas, mais... un peu moins du calme, à cause du bruit des travaux.

Une petite exposition d'été organisée par le Service Animation de la Ville, en partenariat avec le Grimaldi Forum, où se tient actuellement l’exposition "L’or des Pharaons, 2500 ans d’orfèvrerie dans l’Egypte ancienne".