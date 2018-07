Une navette électrique au vieux port

Un étrange véhicule ne passe pas inaperçu sur le quai Gordon-Bennett ! Avec son auvent et ses sièges banquette, il ressemble à la « golfette » d'une série télévisée bien connue. Grâce à lui, Menton prend un peu plus encore un air de paradis, près des flots bleus et au pied de la vieille ville. Mais la comparaison s'arrête là : sur le capot de la petite voiture, les étoiles de camping ont laissé place au logo de la société des Ports de Menton, qui a mis cette navette électrique au service des plaisanciers après la transformation de l'esplanade des Sablettes en zone piétonne.



Mi-mai, lorsque le maire de Menton Jean-Claude Guibal a annoncé aux...