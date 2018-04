Une McLaren de Senna aux enchères à Monaco

Le 23 mai 1993, Ayrton Senna remporte haut la main le Grand Prix de Monaco au volant de sa McLaren-Ford MP4/8A. Il s'agit de la sixième et dernière victoire pour le champion brésilien en Principauté. Un record qui reste à ce jour inégalé.



Vingt-cinq ans plus tard, le bolide qui lui a permis de franchir en tête la ligne d'arrivée s'apprête à passer sous le marteau à Monaco. le 11 mai prochain, l'iconique McLaren-Ford MP4/8A sera présentée lors de la vente « Les grandes marques », organisée par la maison Bonhams à la villa La Vigie. « Ayrton Senna était le pilote de Grand Prix le plus charismatique de l'ère moderne, et la MP4/8A était la voiture avec laquelle son équipe, McLaren, a dépassé Ferrari...