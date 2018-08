Une majorité à dire "non" à la piétonnisation de la place du Casino, selon notre sondage

À Monte-Carlo, on ne parle que de ça depuis trois semaines. Le changement de plan de circulation sur la place du Casino, mis en place le 9 août, suscite un débat passionné chez les usagers et les lecteurs de Monaco-Matin. Il suffit de tendre l’oreille et le carnet de notes sur cette place mythique de la Principauté pour recueillir les avis, souvent négatifs.

Sur la page Facebook de votre quotidien préféré, une majorité de voix s’élèvent contre le nouveau plan de circulation en test jusqu’à la fin de l’automne. Le vote mis en place il y a tout juste une semaine sur notre site, qui totalisait tout de même 569 votants hier à midi, est également sans équivoque: 80% des internautes sont contre la piétonnisation de la place du Casino. Tout au moins, dans sa configuration actuelle, avec un plan de circulation qui interdit le passage des voitures devant le Café de Paris et le Casino de Monte-Carlo, et qui impose un demi-tour obligatoire devant l’Hôtel de Paris.

Oui mais…

Pour faire court, les lecteurs, à une écrasante majorité, rejettent cette organisation. Mais en se plongeant dans la lecture des nombreux commentaires laissés sur la page Facebook de Monaco-Matin, on découvre que les choses ne sont pas aussi simples.

Écartons les avis outrageants, énervés et humoristiques, pour ne garder que les idées. Dans la déferlante d’opposants au nouveau plan de circulation, trois camps se dessinent. Le premier est résumé par un certain Monaco 2040, dont le nom laisse imaginer la vision lointaine de ce groupe de Monégasques qui avance régulièrement des idées sur les réseaux sociaux: "Si la méthode est contestable, piétonniser la ville est probablement une des idées les plus lumineuses que le gouvernement de Monaco ait eu récemment. La ville n’a pas d’autre choix que de se transformer, alors plus tôt on s’y met, mieux ça se passera pour tout le monde."

Georges Blangero est du même avis: "C’était pas mieux avant… La place du Casino est un aimant à touristes, qui veulent tout voir depuis leur véhicule… On ne refait pas le monde… Du coup, il vaudrait mieux faire une zone piétonne, ça aurait plus de sens que la rue Caroline."

Chris Chateau se fait plus précis: "Pourquoi pas fermer la place du Casino aux voitures avec un accès autorisé Hôtel et Casino? Ce sera plus simple." Pas idiot. Cela éviterait de voir circuler des voitures sur la place uniquement pour la parade. Au risque, toutefois, de décevoir tous ceux qui, justement, aiment s’installer sur la place pour voir passer de belles mécaniques.

Non c’est non!

C’est le point de vue que défend Fanny Ny, qui est toutefois fermement opposée au changement de plan de circulation: "Les voitures ne passent plus devant le Café de Paris alors que c’était le but de s’asseoir et d’admirer les carrosseries… Quelle idée de faire passer les voitures sous les fenêtres d’un hôtel et la terrasse d’un restaurant étoilé!!!! Bravo!!!!"

Dans leurs commentaires, beaucoup d’autres internautes revendiquent leur opposition ferme et définitive. "C’est franchement débile ce changement", lâche Coco Coco. Fendiklian Michel développe un peu plus, estimant que "le plaisir de voir les plus belles autos garées devant le casino ou [l’Hôtel de Paris] fait partie de l’ADN de Monaco".

Tout piétonniser?

Et puis, le débat intéresse aussi les opposants à la voiture en ville. À l’image de Marius Panisse, partisan d’un "futur sans voiture". Sylvain Pogliano n’y va pas par quatre chemins: "La place du Casino doit être piétonne, et pas que la place! Trop de véhicules en Principauté, sans parler du stationnement sauvage des 2 roues sur les trottoirs, en particulier à la Condamine…"

Donc, non aux voitures sur la place du Casino, ou alors, à la limite, "que pour les MC et 06, comme pour le Rocher", plaide Marianne Richemard.

Indéniablement, le sujet fait jaser en Principauté. À preuve, 569 lecteurs ont participé à notre sondage en une semaine. Et sur la page Facebook de Monaco-Matin, depuis trois semaines, nos articles et vidéo publiés ont suscité 93 commentaires et 296 réactions, et ont été partagés à 190 reprises.

Pour leur part, malgré nos sollicitations, le gouvernement et la SBM préfèrent garder le silence.