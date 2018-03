Une convention de coopération signée entre Font Divina et La Palmosa

La résidence médicalisée Fontdivina à Beausoleil et le Centre hospitalier La Palmosa de Menton viennent de signer une convention de coopération. Franck Pouilly, directeur de l'hôpital La Palmosa et directeur par intérim de l'Ehpad Gastaldy à Gorbio et Sospel, accompagné de son équipe, a d'abord...