"Un vrai spectacle": la relève de la garde, une attraction phare à Monaco

3 questions au Commandant Martial Pied

Martial Pied, commandant en second et officier sécurité incendie à la Compagnie des carabiniers du Prince depuis un an, dévoile ici les dessous de la relève de la garde.

Quelles sont les missions des carabiniers?



"Assurer la sécurité du prince et de la famille souveraine au sens large, c’est-à-dire assurer la sécurité du Palais et de la place du Palais, et celle de la résidence du souverain à Roc Agel. Les missions sont très variées. Et chaque carabinier, pendant une semaine, évolue entre ces postes."

Les carabiniers de l’Orchestre ne se consacrent-ils qu’à la relève musicale?



"À la base, tout le monde est carabinier et après il y a des spécialités: musiciens, plongeurs, motards, conducteurs… Un musicien peut être à l’intérieur mais il sera privilégié pour assurer la relève musicale. Après, il va monter la garde, aux côtés de ses camarades. Le musicien a aussi pour rôle de participer aux prestations de l’orchestre tout au long de l’année. 10 à 15 % de leur emploi du temps est consacré à l’Orchestre, le reste, c’est du protocole."

Pourquoi la relève de la garde est-elle devenue une attraction touristique?



"C’est une cérémonie protocolaire qui est devenue une attraction du fait de la rigueur des carabiniers car c’est le moment, pour eux, de se mettre en valeur et de démontrer aux touristes et à la population leur savoir-faire. C’est quelque chose qui plaît car je pense que chacun aime tout ce qui a trait aux militaires et nous sommes une unité militaire. C’est vraiment quelque chose de fabuleux pour les gens. Parfois, on a des applaudissements!"