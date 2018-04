Un rallye 100% électrique a fait route jusqu'en Italie

Hier, le 4e « Riviera electric challenge » est parti de Cagnes et a fait escale, pour la première fois, à Menton et Dolceacqua. L'arrivée des équipages est prévue cet après-midi au Salon Ever de Monaco

Le « Riviera electric challenge » prend un virage… international ! Pour la 4e édition, le rallye automobile - 100 % électrique et ludique - réunit depuis hier et jusqu'à aujourd'hui - trois pays : la France, la Principauté et… l'Italie.



Un grand coup d'accélérateur.



« Les années précédentes, nous avions des étapes dans l'arrière-pays niçois avec une arrivée à Monaco, précise Alain Gaggero, l'adjoint au maire de Cagnes-sur-Mer à l'initiative de la manifestation. Cette année, les mairies de Dolceacqua et de Gênes nous ont...

