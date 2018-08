Un petit tour de manège en Principauté

Luc et Hélène sont propriétaires des attractions qui se trouvent sur le quai Albert-Ier et du carrousel de Fontvieille. Depuis plus de vingt ans, ils entretiennent leur petit royaume

Les yeux écarquillés, un petit garçon descend lentement les escaliers du quai Albert-Ier. Devant lui, une véritable petite fête foraine s'offre à lui. Il ne sait plus où donner de la tête. Entraînant ses parents, il s'approche des attractions qu'il inspecte une à une. Difficile de faire un choix, tellement il y en a.



Luc a l'habitude. Ce petit numéro, il le connaît par cœur. Depuis plus de vingt ans, avec sa femme Hélène, ils sont propriétaires de toutes les attractions du port Hercule et du manège carrousel de Fontvieille. Dans sa cabine, Luc met l'ambiance, il prend le ton des animateurs de...

