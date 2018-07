Un navire de la Marine nationale à Monaco pour le 14-Juillet

La Fête nationale française sera célébrée Monaco le 13 juillet au soir, sur la digue supérieure, en présence des autorités civiles et religieuses de la Principauté, de la princesse Stéphanie qui devrait représenter le souverain, des personnels du bateau et d’une partie de la communauté française. Les invités pourront visiter le Loire par petits groupes.

En revanche, le bateau ne sera pas accessible au public. Cela dit, la digue devrait rester ouverte jusqu’à vendredi matin pour satisfaire les curieux souhaitant voir de plus près ce navire de plus de 70 mètres de long et de près de 16 mètres de large.

"La communauté de destin"

L’ambassadrice de France à Monaco, Marine de Carné-Trécesson, est à l’origine de l’initiative, concrétisée avec la coopération du préfet maritime de la Méditerranée, à Toulon, le vice-amiral d’escadre Charles-Henri Leulier de la Faverie du Ché.

Cet événement "représente la communauté de destin qui caractérise les relations entre la Principauté et la France, indique l’ambassadrice. Notre histoire, notre économie et nos peuples sont liés. Nous montrons ainsi que, pour la Fête nationale française, un navire de la Marine française est présent, capable d’assurer la défense de Monaco si besoin".

Le traité franco-monégasque du 24 octobre 2002 a renforcé la coopération entre les deux pays en matière de défense. Il prévoit que la France assure la sécurité et la défense du territoire monégasque. Ainsi, toute attaque contre Monaco est considérée comme une offensive contre la France.

Le bâtiment Loire, réceptionné en mars dernier par la direction générale de l’Armement, et affectée au port de Toulon, revient d’une première mission au Moyen-Orient. Les BSAH (Bâtiments de soutien et d’assistance hauturiers), dont fait partie ce navire, sont conçus pour assurer des missions de soutien des forces et des moyens maritimes et des missions de sauvegarde des personnes et des biens.

Le bateau repartira de Monaco le 14 juillet au matin. Au moment où une cérémonie sera organisée à 11h30 à la Maison de France, à l’occasion de la Fête nationale française.