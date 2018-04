Un navire bâti dans le Musée de la mer !

Non, les chantiers de Saint-Nazaire ne se sont pas délocalisés au Musée océanographique. L'Arche de Noé n'a pas non plus été mise en cale sèche pour rénovation. Mais alors, qu'est-ce donc que cette armature de bois qui s'érige actuellement, à l'abri des regards, à l'étage de l'Institut de la mer monégasque ?



Immense, l'ouvrage tend à voler la vedette au célèbre squelette de sa voisine la baleine à laquelle il devrait, une fois son armature revêtue, « faire un clin d'œil » d'après Patrick Piguet, directeur du patrimoine et conservateur de l'Institut océanographique.



Un homme dans la confidence. Alors ce bateau, késako ?



« Un nouvel espace intitulé "Monaco et l'Océan, de l'exploration à la protection" et consacré aux princes Albert-Ier, Rainier-III et Albert II. Les explorations et la protection des océans en seront le fil rouge car le prince Albert-1er, déjà en 1913, parlait de réserves naturelles dans le Wyoming. Il était...