Un mois après la descente des gendarmes, que reste-t-il des plages privées de la Mala à Cap d'Ail?

Ils ont ordonné le démantèlement de l'établissement et confisqué une partie du matériel (transats, parasols...) Les installations en dur (cuisines, terrasse) n'ont cependant pas été démolies.

Construite en 1949 avec un permis en règle et l'accord des Ponts-et-chaussées, la plage privée saint-jeannoise occupe sans droit ni titre le domaine public depuis 2010.

Cette opération coup de poing rappelle celle menée le mois dernier à la Mala, une autre plage emblématique de la Côte d'Azur, située à Cap d'Ail.

Le 25 mai, 11 gendarmes encadrant une quinzaine de déménageurs avaient débarqué sur la plage publique de La Mala, à Cap d'Ail, pour retirer le matériel (matelas, parasols...) des deux établissements privés, l'Eden et La Réserve. Une opération décidée par la préfecture des Alpes-Maritimes, supervisée par cinq agents de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) et trois agents de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM).

Un mois après, on est retourné à Cap d'Ail pour voir ce qu'il restait de ces deux plages privées.

Premier constat: les transats ne sont jamais revenus.

Si la plage était très peu fréquentée jusqu’à présent, il y a fort à parier que la raison en était la piètre météo de ces dernières semaines.

Le restaurant L’Eden était même fermé certains soirs. Mais les vacanciers ont retrouvé le chemin de la plage.

À noter aussi que les décibels ont fortement diminué.