Un marché des créateurs locaux aux Ambassadeurs

Ambassadeurs des créateurs du secteur aux Ambassadeurs. Dans tout juste deux semaines, les 2 et 3 juin, la team mentonnaise Etsy - du nom de la plateforme internationale de vente de petit artisanat en ligne - organise un marché éphémère au rez-de-chaussée de l'hôtel de la rue Partouneaux. De 10 h à 19 h. Un événement durant lequel les personnes qui le souhaitent pourront venir à la rencontre de 20 créateurs du Mentonnais, de Nice, de Saint-Laurent-du-Var et d'Italie. Sélectionnés selon deux critères stricts : la proximité géographique et le sacro-saint fait main.



« On est un peu rigide là-dessus mais on ne veut rien de customisé. Il faut que l'article ait été fait de A à Z. On veut voir le travail qu'il y a...