Un jeune diacre ordonné prêtre ce samedi à Monaco

"C’est un habit de joie que je revêts librement. C’est un engagement. C’est aussi une croix. J’ai signé pour cinquante ans avec le club des aventuriers du Christ." L’abbé Will Conquer, diacre du diocèse de Monaco, est ordonné prêtre ce samedi, à 10h30, en la cathédrale.

L’événement est rare et l’émotion forte, ce matin, au sein de la communauté catholique qui accueille aujourd’hui un nouveau prêtre dans son église.

Will Conquer, membre de la Société des missions étrangères de Paris, a appris, en septembre dernier, que son service se vivrait dans le Royaume du Cambodge.

"Avoir la foi c’est un privilège, un trésor", explique-t-il, plein d’amour et d’enthousiasme, mais aussi d’humour et de modernité. C’est auprès des plus pauvres, dans une communauté en proie à de multiples difficultés, qu’il exercera sa mission. "C’est l’aventure de la joie; et certainement aussi la plus folle. Plus que tous les biens matériels. Une quête spirituelle fascinante aujourd’hui dans le monde."

"Le début d'une magnifique aventure"

À la veille de son ordination, Will Conquer s’assied sur le muret en face de la cathédrale. Une journée particulière qu’il a terminée, hier soir, avec la maraude dans les rues de Nice. S’il devait n’avoir qu’une celle phrase pour le guider? Will Conquer cite un extrait de la lettre de Saint-Paul aux Philippiens: "Soyez dans la joie. Je le répète, soyez toujours dans la joie."

"J’ai conscience d’être au début d’une magnifique aventure. Il va falloir passer par de sacrées croix. La victoire est assurée."

Point de départ de ce long chemin spirituel, la célébration de ce matin sera un des événements qui marquera la vie de Will Conquer. "Il va se passer des choses incroyables dans cette cathédrale." Et demain, le tout nouveau prêtre célébrera sa première messe en l’église du Sacré-Cœur, à 10h30.

Il faudra certainement monter au Rocher en bus ou à pied pour assister à l’ordination célébrée par Monseigneur Barsi et ainsi échapper aux ennuis de circulation provoqués par le Grand Prix historique.