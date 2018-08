Un été chaud mais positif pour les pompiers

Et voilà, c'est déjà la rentrée. Ce matin, les élèves de l'International School de Monaco ont repris, en premier, le chemin de l'école et laissé derrière eux la plage, le bon temps et le farniente. Un été qui n'aura pas été de tout repos pour tout le monde, à commencer par les 146 pompiers des casernes monégasques.



Sur le port comme à Fontvieille, les hommes du colonel Tony Varo ont connu un été « chaud » sur le front des interventions mais « positif » dans leur dénouement. « On a fait 230 interventions de plus par rapport à l'année dernière, du 1er juillet au 27...