Un écrin de luxe pour s'entraîner comme un pro

Club 39



À première vue, le hall du 39 Monte-Carlo a plus une allure de palace que de salle de sport. Mais, une fois le somptueux escalier en marbre descendu, un espace de 850 m2 dédié au sport et au bien-être est à la disposition des quelque 400 membres privilégiés. Une clientèle majoritairement internationale, où se mêlent amateurs et sportifs professionnels. Pour n'en citer que quelques-uns, Novak Djokovic ou encore Zlatan Ibrahimovic sont...