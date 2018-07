Un écran géant et une fan zone dimanche à Beausoleil pour la finale de la Coupe du monde

A moins d'un retournement de situation, il n'y aura pas de fan zone ni d'écran géant à Monaco, dimanche, pour la finale de la Coupe du monde de football. Au grand dam des fans de ballon rond, fort nombreux en Principauté.

Les résidents monégasques qui ont envie de soutenir la France ou la Croatie devront se contenter des grands écrans proposés notamment par les bars du port Hercule et de la place du Marché.

Ou alors, pour profiter pleinement de ce grand événement populaire, ils peuvent aussi faire le choix d'aller à Beausoleil. Car la commune voisine vient de prendre l'heureuse décision d'installer une fan zone sur la place de la Libération. Le maire Gérard Spinelli y pensait depuis la victoire des Bleus en demi-finale. Il a obtenu le feu vert de la préfecture ce jeudi après-midi.

Ecran géant de 6x4 mètres

Dimanche à 17h, donc, la finale France-Croatie sera retransmise sur un écran géant de 6X4 mètres, qui arrivera le matin même depuis Paris.

La fan zone sera ouverte à partir de 16h. L’entrée se fera uniquement par le boulevard de la République, face à la galerie culturelle, qui sera fermé à la circulation de 16h à 21h, de même que le parking de la Libération.

Des drapeaux français seront distribués à l'entrée. Le nombre de places sera limité. Quelque 600 personnes pourront soutenir les Bleus et, espérons-le, les porter vers la victoire.

Pour des questions évidentes de sécurité et dans le cadre du plan Vigipirate, l'accès à la fan zone sera réglementé. Des fouilles et palpations seront effectuées à l'entrée, et de nombreux objets seront interdits (bouteilles en verre, bouchons en plastique, objets tranchants, canettes, casques, artifices (pétards, fumigène...). La consommation d’alcool dans la zone sera également prohibée.

Il est conseillé d'éviter de se rendre sur place avec des sacs ou cabas de grande taille.

Pour plus d’informations, contacter la police municipale au 04.92.10.72.83.