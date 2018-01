UM, jusqu'au-boutiste

Les choses sérieuses vont commencer ». Aux petites voix qui se demandent en ville si Union Monégasque ira jusqu'au bout, le chef de file Jean-Louis Grinda a répondu hier à l'occasion d'une rencontre avec la presse. « Évidemment nous serons 24 pour le dépôt de la liste le 26 janvier. On n'a pas encore tous les candidats, on a perdu du temps et ce n'est pas facile », plaide la tête de liste. Qui dévoilera son programme et une partie de ses colistiers au cours du premier meeting d'Union Monégasque, le 17 janvier au théâtre Princesse-Grace. « Nous nous efforçons d'avoir des candidats capables de s'exprimer sur tous les sujets, car il est important ensuite, quand on est élus, de pouvoir débattre sur tout », complète Bernard Pasquier.



« Et il y aura bien trois listes dans cette élection », continue Jean-Louis Grinda, taclant une loi électorale « inepte » dont il entend lancer un processus de changement s'il est élu, « pour modifier cette...