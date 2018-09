Trott'N'Roll : une journée orangée contre le cancer

Une si belle manifestation, pour un bien triste combat. Hier, sous un soleil éclatant a eu lieu le 5e Monaco Trott'N'Roll autour des Jardins d'Apolline et de la promenade Honoré-II. Une centaine de ballons orange ornent les environs.

L'orange ? C'était la couleur préférée du petit Flavien, emporté par le cancer en mars 2014. Pour son papa, Denis Maccario, « cette manifestation annuelle permet depuis cinq ans de récolter des dons et de sensibiliser le plus grand nombre. » Malgré la douleur, c'est sous le signe de la joie et du bonheur que la Fondation Flavien a décidé d'honorer...