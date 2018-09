Travail dominical : tout ce qui pourrait changer

Le travail du dimanche. Un dossier aussi épineux qu'attendu. D'autant plus dans un pays à obédience catholique, où le repos dominical est sacré. Gravé dans la loi. Toutefois, le contexte économique des régions voisines et les aspirations - parfois diamétralement opposées - des protagonistes sociaux et économiques de la Principauté poussent le gouvernement à revoir la législation.

Tout en s'appuyant sur l'existant.

Un beau micmac sur lequel planche le Département des Affaires sociales et de la Santé qui, ces derniers mois, a reçu tous les acteurs concernés, en tête-à-tête et en groupe. « Je suis pour une évolution sans à-coup, plutôt qu'un choc. Pas de coup de poing mais une solution adaptée. Je veux un projet de loi non agressif », confie Didier Gamerdinger, conseiller de gouvernement-ministre du Travail, de la Santé et des Affaires sociales. Lundi, il a rencontré une nouvelle fois les partenaires sociaux et les opérateurs...