Travail de nuit : le projet de loi bientôt devant les élus

C'était une proposition de loi du Conseil national, c'est devenu un projet de loi qui lui sera soumis.



« Il y avait peu de dispositions sur le travail de nuit, en dehors d'un cadre horaire, et de mesures concernant les femmes et les enfants. Et puisqu'on dénombre environ 9 500 salariés à Monaco qui sont concernés par le travail de nuit, ça valait la peine de travailler dessus », explique Didier Gamerdinger, le conseiller de gouvernement ministre du Travail, de la Santé et des Affaires sociales.



Plus ambitieux...