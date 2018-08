Tout, tout, tout, vous saurez tout sur le... bélin de Menton!

"Je me suis réveillée un matin, c’était une évidence!" Faire du fameux bélin mentonnais une image déclinée à différentes sauces pour illustrer cette figure de la culture orale et populaire de Menton. C’est la base du projet initié par Sabine Lautier-Moraglio. Un projet qui va plus loin encore qu’une simple illustration et qu’elle espère pouvoir léguer à ses deux fils.

"Il s’agit de transmission du patrimoine et du folklore, explique cette Mentonnaise de 54 ans. Relier les anciennes et les nouvelles générations par ce personnage du “Bélin de Menton” qui va vivre et évoluer. Ce n’est pas du tout une affaire d’argent – je n’en ai cure, ma vie est derrière moi – car c’est plus profond et cela plaît aux gens."

Le zizi jaune Sur 3.000 produits

Autodidacte, passionnée et rebelle, Sabine a, après six mois de préparation et avec le soutien de ses proches dont son mari et ses enfants, déposé la marque "Bélin de Menton".

C’est ainsi que ce personnage dessiné par Pitus s’illustre désormais sur plus de 3.000 produits vendus en ligne. Vêtements, accessoires, posters, porte-clefs… En...