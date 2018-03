Tout ce qu'il faut savoir pour bien circuler à Monaco pendant la rénovation de la piste du Grand Prix

L'enrobé utilisé sur le circuit de F1 a des propriétés répondant aux exigences de la Fédération internationale du sport automobile. Sa composition, notamment, est spécifique au passage des Formule 1, et plus performante en matière d'arrachement et de résistance.

Cette année, les portions réalisées sont les suivantes : le rond-point du Portier et le boulevard Louis-II ; le boulevard Albert-Ier ; la route de la piscine et la darse Nord ; le quai des Etats-Unis. Ces opérations de réfection des enrobés...