Thierry Pennino : son manège à lui ? C'est Monaco !

Thierry Pennino connaît la Principauté comme sa poche. Et pour cause, depuis 20 ans, il est l'un des cinq conducteurs de trains touristiques de la Principauté. Un réel plaisir, malgré les années, pour le Mentonnais que rien ne prédestinait à faire ce métier.



C'est avec un accent chantant, totalement décontracté dans sa tenue de travail aux couleurs de la Principauté et le sourire aux lèvres, qu'il nous retrace son arrivée sur le Rocher. « J'ai travaillé 12 ans dans le bâtiment avant d'atterrir à Monaco. C'était l'entreprise de mon père et lorsqu'il a arrêté, je n'ai pas voulu reprendre l'affaire, parce que physiquement, c'est un métier difficile et je n'avais pas envie de faire ça toute ma vie », se...