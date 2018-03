The Voice, Louis Vuitton, cagnotte: voici votre brief info de ce samedi matin

The Voice. Ce samedi, la Niçoise Rebecca passera l'audition finalement devant le jury de The Voice. Lors des auditions à l'aveugle, la candidate avait fait se retourner les quatre jurés avec sa reprise de Lucie de Pascal Obispo. A quelques heures de la diffusion de cette nouvelle épreuve, elle s'est confié à Nice-Matin.

Louis Vuitton. La maison de couture française a choisi la Côte d'Azur pour présenter sa collection Croisière le 28 mai prochain. Et c'est à la fondation Maeght, à Saint-Paul-de-Vence, que se déroulera le défilé.

Cagnotte. Après le sauvetage d'une chienne et ses 10 chiots à Barjols, dans le Var, la prise en charge continue. Si les chiens sont sains et saufs, des soins doivent à présent être mis en place et de gros frais sont à prévoir. Une cagnotte en ligne a été créée pour aider les sauveteurs.

#Météo