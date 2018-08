Stas Mikhaylov, le chanteur venu du froid

Rencontrer une star dont on n'a jamais entendu parler est toujours une expérience intéressante. D'abord parce que cela met le doigt sur notre ignorance, et aussi parce qu'il y a forcément un contraste.



Habillé en Yohji Yamamoto de la casquette jusqu'au bout des claquettes, Stas Mikhaylov arrive au Blue Gin, le bar du Monte Carlo Bay, avec son staff. Comme une star. Une star inconnue ici, mais une star quand même. Depuis une dizaine d'années, il est l'un des artistes les plus riches et les plus connus en Russie.



Ici à Monaco, il a souhaité parler russe. Une interprète assure la traduction.



Proche de son public



Pour ces premiers concerts à Monaco, Stas Mikhailov...