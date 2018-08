Sport et canicule : les conseils de spécialistes

Les grosses chaleurs et le sport sont-ils forcément incompatibles ? « Oui et non. Il faut seulement prendre des précautions et savoir écouter son corps », répond du tac au tac Thomas Cretot, coach sportif à Monaco et ses environs.



Si les fortes températures peuvent en décourager plus d'un, d'autres au contraire continuent de pratiquer une activité physique régulière, mais pas toujours de manière très précautionneuse. Faire du sport en extérieur quand il fait très chaud, c'est redoubler de vigilance.



S'hydrater



C'est la règle numéro un et on ne le dira jamais assez. « Il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire. Il est conseillé de s'hydrater avant, pendant et après l'effort. On peut boire entre deux...