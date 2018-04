Souvenir d'un même passé

C'est avant tout l'histoire d'un passé commun. Plus de quatre siècles durant lesquels Roquebrune et Monaco ne faisaient qu'un. Après que Charles et Rainier Grimaldi eurent acquis - non sans peine - le château puis la seigneurie de Roquebrune, au XIVe siècle. Une possession que la famille Grimaldi conservera jusqu'en 1848, exception faite des périodes de la Révolution et de l'Empire.



C'est aussi l'histoire d'une association, créée en 2015 par le maire de Menton, Jean-Claude Guibal, afin d'identifier, recenser, valoriser et promouvoir...