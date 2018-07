Serge Telle visite le chantier de réfection des Jardins d'Apolline

Démarré en février dernier, le chantier de réfection de la résidence des Jardins d’Apolline a reçu, hier matin, une visite d’une partie du gouvernement.

En tête, le ministre d’état, venu pour s’assurer du bon engagement du chantier qui vise à remettre à neuf les 25.000 mètres carrés d’appartements et créer des logements supplémentaires dans la surélévation de deux des quatre bâtiments. Au terme de la visite, Serge Telle a exprimé ses réflexions quant au déroulement et au suivi du chantier.

Comment progresse le chantier sur les blocs B et D?

Venir sur place était important pour voir les choses et évaluer la situation. Ce que nous avons constaté, c’est que les travaux progressent bien. Les avancées sont visibles et notables. C’est...